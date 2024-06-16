Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:10

Мората рассказал о полученной в матче с Хорватией травме

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной Испании Альваро Мората уверен, что сможет принять участие во втором матче Евро-2024. В первой игре против Хорватии (3:0) футболист получил повреждение и был заменен на 67-й минуте.

«Я получил ушиб перед тем, как замениться во втором тайме. Когда сталкиваешься с таким, то лучше быть осторожным, и я надеюсь, что к матчу с Италией все будет в порядке», — приводит слова Мораты Sportsmole.

Сборная Испании (3 очка) возглавляет группу B. На второй строчке с таким же количеством очков находится Италия, на третьей — Албания (0 очков), на четвертой — Хорватия (0 очков).

Альваро Мората
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
0
Читайте также
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании
Матчи чемпионата Европы 16 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Кьеза стал лучшим игроком матча между Италией и Албанией
Барелла обошел Тотти в списке лучших бомбардиров сборной Италии
Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»
Фанат выбежал на поле в концовке матча Италия — Албания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Евро 2024: результаты матчей чемпионата Европы 15 июня

Фанат выбежал на поле в концовке матча Италия — Албания