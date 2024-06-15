Мората сравнялся в списке лучших снайперов Евро с Ширером и Гризманном

Капитан сборной Испании Альваро Мората в матче против Хорватии (3:0) забил седьмой для себя гол на чемпионатах Европы. Форвард «Атлетико», по три раза отличавшийся в 2016 и 2021 годах, сравнялся в списке лучших снайперов турнира с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше за всю историю забили только Мишель Платини (девять мячей за один турнир!) и, естественно, Криштиану Роналду.

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Европы