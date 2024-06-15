Мората сравнялся в списке лучших снайперов Евро с Ширером и Гризманном

15 июня, 23:20
Капитан сборной Испании Альваро Мората в матче против Хорватии (3:0) забил седьмой для себя гол на чемпионатах Европы. Форвард «Атлетико», по три раза отличавшийся в 2016 и 2021 годах, сравнялся в списке лучших снайперов турнира с англичанином Аланом Ширером и французом Антуаном Гризманном. Больше за всю историю забили только Мишель Платини (девять мячей за один турнир!) и, естественно, Криштиану Роналду.
|
Игрок
|
Сборная
|
Чемпионаты Европы
|
Матчи
|
Голы
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
2004 — 2, 2008 — 1, 2012 — 3, 2016 — 3, 2020 — 5
|
25
|
14
|
Мишель Платини
|
Франция
|
1984 — 9
|
5
|
9
|
Алан Ширер
|
Англия
|
1996 -5, 2000 — 2
|
9
|
7
|
Антуан Гризманн
|
Франция
|
2016 — 6, 2020 — 1
|
11
|
7
|
Альваро Мората
|
Испания
|
2016 — 3, 2020 — 3, 2024 — 1
|
11
|
7
|
Руд ван Нистелрой
|
Голландия
|
2004 — 4, 2008 — 2
|
8
|
6
|
Патрик Клайверт
|
Голландия
|
1996 — 1, 2000 — 5
|
9
|
6
|
Уэйн Руни
|
Англия
|
2004 — 4, 2008 — 1, 2016 — 1
|
10
|
6
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
2016 — 2, 2021 — 4
|
10
|
6
|
Тьерри Анри
|
Франция
|
2000 — 3, 2004 — 2, 2008 — 1
|
11
|
6
|
Златан Ибрагимович
|
Швеция
|
2004 — 2, 2008 — 2, 2012 — 2
|
13
|
6
|
Нуну Гомеш
|
Португалия
|
2000 — 4, 2004 — 1, 2008 — 1
|
14
|
6