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Чемпионат Европы

15 июня, 23:30

Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании

Кирилл Бурдаков
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Альваро Мората.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый гол в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против Хорватии (3:0). Тем самым, Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании, оставив позади Давида Сильву.

Уже в ближайшее время 31-летний форвард должен достать Фернандо Торреса, а вот следующие цели достаточно далеко — до Рауля восемь голов, до Давида Вильи — 21.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Ср.

Давид Вилья

2005-2017

98

59

0,60

Рауль

1996-2006

102

44

0,43

Фернандо Торрес

2003-2014

110

38

0,35

Альваро Мората

2014-н.в.

74

36

0,49

Давид Сильва

2006-2018

125

35

0,28

Фернандо Йерро

1989-2002

89

29

0,33

Фернандо Морьентес

1998-2007

47

27

0,57

Эмилио Бутрагеньо

1984-1992

69

26

0,38

Альфредо Ди Стефано

1957-1961

31

23

0,74

Серхио Рамос

2005-2021

180

23

0,13
Альваро Мората
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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