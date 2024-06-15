Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый гол в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 против Хорватии (3:0). Тем самым, Мората вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании, оставив позади Давида Сильву.

Уже в ближайшее время 31-летний форвард должен достать Фернандо Торреса, а вот следующие цели достаточно далеко — до Рауля восемь голов, до Давида Вильи — 21.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Испании