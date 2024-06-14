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Сегодня, 00:05

Мостовой: «Тедеско повезло. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии»

Александр Мостовой
Колумнист
Доменико Тедеско.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» высказался о бывшем главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско.

38-летний специалист возглавляет сборную Бельгии, которая на Евро-2024 сыграет в группе Е с Румынией, Словакией и Украиной.

«Про Тедеско я всегда говорил — этот человек меня раздражает, — подчеркнул Мостовой. — Своим нефутбольным поведением. Бегал, прыгал, ко всем задирался... Это идет от чего? От того, что человек никогда не играл в футбол. Разве Анчелотти бегает? Гвардиола или Зидан? Да не представить! В Испании я впервые с таким столкнулся — пара тренеров все бегали на трибуны, ловили хайп. Роднило их одно: не были в прошлом футболистами. Я бы бегать точно не стал. За карьеру набегался — что уж сейчас-то носиться? Проявлять неуважение? Да, Тедеско повезло — как многим везет в жизни. Сначала взяли в «Спартак», потом в сборную Бельгии. Такое бывает. А многим заслуженным людям, которые всю жизнь отдали футболу, не везет. Мне любопытно, что покажет сборная Бельгии. Было же поколение, от которого столько ждали, — но вот сейчас оно сходит. Осталось четыре-пять человек. Посмотрим, кто пришел вместо».

Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

Александр Мостовой
Сборная Бельгии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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