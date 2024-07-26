Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Олимпиада

Сегодня, 11:23

Мостовой: «Евро-2024 смотрели четыре миллиарда человек, за каким видом спорта еще так следят?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой поделился впечатлениями от прошедшего в Германии Евро-2024.

«Мне турнир был очень интересен. Понимаю вопрос. На протяжении всего турнира слышал — там скучно, это неинтересно... Не интересно смотреть — не смотрите. Есть же много «более интересных» видов спорта, смотрите их. Игры в плей-офф смотрели миллиарда четыре человек. Какой другой вид спорта столько смотрят?» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, которая в финале турнира обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» стала рекордсменом по количеству побед на турнирах. Теперь на ее счету 4 титула.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Евро-2024
0
Читайте также
Железнодорожное сообщение в Париже нарушено из-за пожара
Церемония открытия летних Олимпийских игр начнется в 20.30 мск
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Безруков: «Поначалу на Евро-2024 болел за Албанию»