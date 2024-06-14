Мостовой: «Модрич, конечно, величайший — но возраст...»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» оценил перспективы сборной Хорватии на Евро-2024.

«Для меня большая загадка — хорваты. На последних турнирах забирались очень высоко. Смогут ли сейчас? Модрич, конечно, величайший — но возраст... Я присматриваюсь к этой команде — вроде ничего, обыграли Португалию в товарищеском матче. Но у них в группе Испания и бедная Италия, которая пропустила уже два чемпионата мира. Выйдут ли хорваты из группы? Большой вопрос! Хотя я задаю самому себе вопрос: разве они слабее Испании и Италии? Отвечаю — нет, не слабее. А вот Италию в полуфинале я никак не вижу», — заявил Мостовой.