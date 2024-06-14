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Сегодня, 08:35

Мостовой: «Что может помочь Германии, кроме родных стен, — не представляю»

Александр Мостовой
Колумнист
Мануэль Нойер и Максимилиан Миттельштадт.
Фото AFP
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Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» объяснил, почему не считает сборную Германии фаворитом домашнего Евро-2024.

«Англия мне кажется одной из самых сбалансированных команд. Во всякой линии — хорошо. Полузащита просто замечательная, впереди роскошный нападающий — Кейн. Как раз то, чего не хватает Германии. Забивать некому! Нет отличного форварда! Что им может помочь, кроме родных стен, — не представляю. Хотя и стены — это уже немало. Хозяева, как правило, до полуфинала доходят. Германия в последний раз выигрывала турнир в 2014-м — 10 лет без побед, целое поколение сошло!

Матч открытия против шотландцев Германия выиграет, в этом не сомневаюсь. Даже ничья меня поразит», — заявил Мостовой.

Доменико Тедеско. «На Евро два экс-тренера «Спартака». Тедеско меня раздражает. Якина вообще не помню». Первая колонка Александра Мостового для «СЭ»

Александр Мостовой
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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