Мостовой: «В России нет такого талантливого футболиста, как Ямаль»

17 июня, 23:35
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля.
«С хорватами Испания сыграла сдержанно, но зрелищно, победила на классе. Будет интересно посмотреть на матч с Италией. Конечно, хочется, чтобы Испания прошла как можно дальше. Сейчас там действительно очень много хороших футболистов, талантливое поколение. Группа B, на мой взгляд, одна из самых непредсказуемых на этом Евро. Есть ли в России такой же талантливый футболист, как Ямаль? Нет. Сейчас такого нет. И это плохо», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Ямаль сыграл в матче группового турнира Евро-2024 против Хорватии (3:0) и стал самым юным футболистом, отдавшим голевую передачу в матче финальной стадии турнира, в возрасте 16 лет и 338 дней.