Мостовой отказался комментировать Евро-2024 из Германии

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» заявил, что отказался от приглашения в Германию для комментирования матчей Евро-2024.

«Я даже мог оказаться на этом чемпионате Европы. Месяца два назад предлагали стать экспертом, отправить в Германию. Комментировать оттуда. Я подумал — и отказался. Как минимум 20 дней сидеть за границей, лететь с какими-то пересадками, да еще и столько футбола разом, что с ума можно сойти... В Москве как-то этого не замечаешь — в выходной включаешь футбольный канал, смотришь все подряд. Хоть четыре матча, хоть пять. Но я знаю атмосферу большого турнира — там каждая игра как событие. Любую пропускаешь через себя. Так что вживую футбол лучше дозировать», — заявил Мостовой.