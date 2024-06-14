Мостовой: «Сборная России — точно не слабее Чехии или Словакии»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» перед стартом Евро-2024 отреагировал на слова нападающего национальной команды Ивана Сергеева.

29-летний игрок предположил, что сборная России показала бы на чемпионате Европы достойный результат.

«Не знаю! Мне трудно оценить объективный уровень сборной России, когда играем с Кубой и Кыргызстаном. Но уверен — мы точно не слабее сборной Чехии или Словакии. Сто процентов!» — заявил Мостовой.