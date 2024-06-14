Мостовой уверен: на Евро-2024 будут большие сюрпризы

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» выразил уверенность в том, что Евро-2024 преподнесет ряд сюрпризов для болельщиков.

«В чем я уверен — будут большие сюрпризы. До сих пор вспоминаю матч Испании со швейцарцами в 2010 году, когда испанцы владели мячом 95% времени. Но проиграли 0:1. Правда, потом стали чемпионами мира впервые в своей истории. А как Аргентина уступила в первом же туре Саудовской Аравии не так давно — но стала чемпионом мира? Это же потрясающе! Что-то похожее непременно случится», — заявил Мостовой.