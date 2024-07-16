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Сегодня, 16:59

Мостовой — об уходе Саутгейта: «Он все правильно сделал»

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Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об уходе Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Его уход никак не повлияет на сборную Англии. В любой команде это происходит постоянно. Я просто оправдываю Саутгейта, потому что 3 года назад он проиграл в финале, в этот раз тоже уступил. Это, в принципе, уже большой срок для любого тренера сборной. Я за то, чтобы в национальной команде он менялся, чтобы не было такого застоя, как при Йоахиме Леве в Германии. Всегда должна быть смена, поэтому Саутгейт правильно сделал, уйдя сам. Он поступил правильно, по-футбольному, честно», — сказал Мостовой «СЭ».

Саутгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Александр Абустин

Александр Мостовой
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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