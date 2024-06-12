Мостовой заявил, что будет поддерживать Испанию и Францию на Евро-2024

Бывший полузащитник «Сельты» и «Страсбура» Александр Мостовой рассказал, какие команды будет поддерживать на чемпионате Европы-2024.

«По возможности стану за всеми командами следить. Однако есть сборные, за которые я буду не то чтобы болеть, но переживать и желать им пройти как можно дальше. Это Испания, в которой я провел почти половину своей жизни. И Франция, где я играл три года, от которых остались хорошие впечатления. И по составу эти команды, на мой взгляд, самые сильные», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы по футболу-2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля.

Групповой турнир состоится в период с 14 июня по 26 июня. Матч открытия между страной-хозяйкой Германией и Шотландией запланирован на 14-е число.