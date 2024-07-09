Моуринью — о Португалии на Евро-2024: «Потенциал команды был чрезвычайно высок»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мнением о выступлении сборной Португалии на Евро-2024.

«Всегда возникает разочарование, когда чувствуешь, что можешь выступить лучше. Потенциал команды был чрезвычайно высок. Я был недалек от истины, когда сказал, что Португалия, Франция и Англия были фаворитами. Две из этих команд вышли в полуфинал. Португалия не была фантастической, несмотря на выход в четвертьфинал. Мы ожидали большего. Но это молодая команда, за исключением двух ветеранов [Криштиану Роналду и Пепе], которая еще проявит себя. Чемпионат мира не за горами», — приводит Goal слова португальского специалиста.

Сборная Португалии уступила Франции (0:0, пенальти 3:5) в четвертьфинале чемпионата Европы. Французы в следующей стадии сыграют против национальной команды Испании. Матч пройдет во вторник, 9 июля.