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Сегодня, 14:51

Моуринью спрогнозировал итоги Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью сделал прогноз на итоги Евро-2024.

61-летний специалист поделился своими ожиданиями в эфире TNT Sports.

Моуринью выбрал победителем Евро-2024 сборную Португалии, а финалистом — Англию. Кроме того, он спрогнозировал, что лучшим бомбардиром турнира станет нападающий сборной Англии Харри Кейн, а лучшим игроком — его соотечественник Джуд Беллингем.

Также португалец назвал фаворитом на «Золотой мяч»-2024 нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

17-й розыгрыш чемпионата Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи Евро примут 10 немецких городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Финал турнира состоится 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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Жозе Моуринью
Чемпионат Европы по футболу
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