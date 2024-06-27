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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против национальной команды Италии.
«У Италии отличный чемпионат, который мне очень нравится с точки зрения стратегии и тактики. В их национальной команде отличные игроки, это будет большой вызов. Мы смотрим на самих себя, но, конечно, мы также должны сосредоточиться на сопернике, в зависимости от того, в чем заключаются его сильные и слабые стороны. У них есть много разных вариантов для игры, что делает их опасными», — приводит слова Якина Football Italia.
Встреча между Италией и Швейцарией состоится в субботу, 29 июня, на Олимпийском стадионе в Берлине.