Якин: «Швейцарии не обязательно побеждать Германию. Мы хотим доставить им трудности»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин заявил, что команда постарается доставить Германии трудности в заключительном матче группового турнира Евро-2024.

«Мы добились положительных результатов в первых двух матчах, и сейчас находимся в хорошей ситуации. Нам не обязательно побеждать. Мы хотим показать свои качества и доставить Германии трудности. Прежде всего, мы хотим показать хорошее выступление. Это престижная игра, мы сосредоточены на ней», — приводит слова Якина УЕФА.

Матч Швейцария — Германия пройдет сегодня, 23 июня, во Франкфурте. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Немецкая сборная уже обеспечила себе выход в плей-офф Евро-2024. Швейцария находится на второй строчке с 4 баллами, Шотландия (1) — третья, а Венгрия (0) — четвертая.