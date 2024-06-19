Мусиала на Евро-2024 повторил достижение Герда Мюллера и Марио Гомеса

В среду, 19 июня, сборная Германии обыграла национальную Венгрии со счетом 2:0 в матче чемпионата Европы-2024.

Полузащитник немецкой команды Джамал Мусиала забил первый гол в прошедшей встрече. Ранее хавбек отличился в стартовой игре Евро-2014 против Шотландии (5:1).

Таким образом, 21-летний футболист стал третьим немцем, забившим голы в двух первых матчах чемпионата Европы. Ранее подобное достижение покорялось Герду Мюллеру (1972 год) и Марио Гомесу (2012). Так же это удавалось итальянцу Мишелю Платини (1984) и испанцу Давиду Вилье (2008).

В заключительном матче группового этапа ЧЕ-2024 сборная Германии сыграет со Швейцарией 23 июня.