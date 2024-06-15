Мусиала признан лучшим игроком матча Германия — Шотландия

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала признан лучшим игроком матча 1-го тура групповой стадии Евро-2024 против Шотландии (5:1).

21-летний немец в этой встрече сыграл 74 минуты и отметился одним забитым голом. Его мяч на 19-й минуте стал победным для немецкой команды.

«Мусиала демонстрировал конструктивный настрой и высокое мастерство. В нем были движение, баланс, энергия и энтузиазм, плюс он забил мяч и здорово обыгрывал один в один», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.