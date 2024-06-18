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Сегодня, 09:33

Канте: «Надеюсь, Мбаппе сможет продолжить выступление на Евро»

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Франции Н`Голо Канте прокомментировал травму Килиана Мбаппе в матче с Австрией (1:0) на Евро-2024.

— Травма Мбаппе испортила атмосферу в раздевалке?

— Это точно, — цитирует Канте L'Equipe. — Все обеспокоены, что все так закончилось. Надеюсь, что повреждение не слишком серьезное и он сможет продолжить турнир.

Мбаппе на 86-й минуте встречи столкнулся с защитником австрийцев Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Килиан Мбаппе
Н`Голо Канте
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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