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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:35

На матчи чемпионата Европы по футболу запретят проносить еду

Ана Горшкова
Корреспондент
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На чемпионате Европы-2024 в Германии будут приняты особые правила для болельщиков. Как сообщает телеканал RTL, фанатам запретят проносить с собой еду на стадионы.

По данным источника, никакая еда в любом виде не будет допускаться. Это касается и фруктов, таких как яблоки, бананы или апельсины.

Газета The Sun сообщает, что данный запрет был введен по просьбе Германии, которая хочет продать как можно традиционных блюд. Отмечается, что пронос еды будет разрешен в случае, если она необходима человеку по медицинским показаниям.

Помимо этого под запретом все напитки. В список запрещенных средств вошли сигнальные ракеты, фейерверки, свистки, а также мегафоны.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Источник: RTL
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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