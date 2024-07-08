Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:21

Начо — о матче с Францией: «На этом Евро они показывают более оборонительную игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
Начо.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Защитник сборной Испании Начо Фернандес поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции.

«Франция — очень физически мощная команда, у них также есть игроки очень высокого уровня. На этом чемпионате Европы, возможно, они показывают более оборонительную игру, но они — команда, которая может остановить вас, которая может загнать вас в вашу зону на многие минуты матча, и это то, чего мы не хотим. Наша идея заключается в том, чтобы взять инициативу в свои руки, как мы делали со всеми командами на этом турнире», — приводит слова Начо Marca.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы-2024 между Испанией и Францией пройдет во вторник, 9 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе. Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках
Источник: Marca
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Начо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Целью было пройти как можно дальше»
Роман Орещук: «Игра французов — какая-то импотенция. Но в полуфинале их шансы возрастут, если Дешам оставит в запасе Мбаппе»
Этот Евро еще можно спасти. Но Франции и Англии пора вспомнить о болельщиках
Словенец Винчич назначен на матч Испания — Франция в полуфинале Евро-2024
«Это наказание Турции как нации». Эрдоган зол на УЕФА из-за дисквалификации Демирала
Итоги 1/4 финала Евро-2024: самый красивый гол, лучшая команда, самый зрелищный матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Алексей Николаев: «Российские судьи не затерялись бы на Евро»