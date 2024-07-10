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Сегодня, 03:13

Начо: «Когда мы стали думать, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в команде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Испании Начо прокомментировал победу над Францией (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Мы счастливы, но это контролируемые эмоции. Мы выполнили только половину задачи — еще ничего не выиграно. Сейчас понимаем, что устали. Время отдохнуть, отпраздновать эту победу. И увидимся в Берлине. Мы понимали, что в составе сборной Франции играют первоклассные футболисты. Но мы понимали и то, что мы так же хороши. Когда мы стали проигрывать и думали о том, что же делать, на первый план вышел самый молодой парень в нашей команде и забил фантастический гол», — цитирует пресс-служба УЕФА Начо.

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Футболисты сборной Испании празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Франции. Испания — в финале Евро! Шедевр Ямаля и волевая победа над Францией
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036209--spain-vs-france/
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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