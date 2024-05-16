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Сегодня, 15:04

Нагельсман объяснил, почему Горецка и Хуммельс не попали в заявку сборной Германии на Евро-2024

Алина Савинова
Матс Хуммельс.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал отсутствие полузащитника «Баварии» Леона Горецки и защитника «Боруссии» Матса Хуммельса в заявке на Евро-2024.

«У нас были долгие переговоры с ними. Они сделали все, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Конечно, они расстроены. Я не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но в жизни случаются и более приятные беседы. Однако я, как главный тренер, должен принимать решение в интересах команды», — сказал Нагельсман на пресс-конференции.

Ранее сборная Германии опубликовала предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024. Всего в список вошли 27 футболистов, в окончательную заявку попадут 26 игроков.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Юлиан Нагельсманн, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц. Сборная Германии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Гюндоган, Мюллер, Кроос и Хаверц включены в заявку сборной Германии на Евро-2024