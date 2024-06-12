Нагельсман прокомментировал вызов Джана в сборную Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал вызов полузащитника дортмундской «Боруссии» Эмре Джана для участия на чемпионате Европы-2024.

«Нам нужен еще один шестой номер в команде, поэтому решили вызвать Эмре Джана. Он сразу же выразил свой энтузиазм и готовность присоединиться к команде. Мы хотели иметь в составе еще одного игрока, который провел много игр и знает, как справляться с давлением, и он вполне соответствует тому профилю, который нам нужен сейчас», — цитирует Нагельсмана пресс-служба Немецкого футбольного союза.

На Евро-2024 сборная Германии сыграет в группе А против Шотландии, Швейцарии и Венгрии.