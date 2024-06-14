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Сегодня, 21:16

Нагельсман стал самым молодым главным тренером в истории чемпионатов Европы

Юлиан Нагельсман.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман установил рекорд чемпионатов Европы, став самым молодым наставником в истории этого турнира.

В день начала Евро-2024 Нагельсману 36 лет и 327 дней. Специалист превзошел рекорд Срешко Катанеца, который на Евро-2000 возглавлял национальную команду Словении в возрасте 36 лет и 333 дней.

В стартовом матче континентального первенства сыграют сборные Германии и Шотландии. Встреча состоится в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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