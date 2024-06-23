Нагельсманн недоволен газоном перед матчем Швейцария — Германия на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн раскритиковал качество газона на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте.

«С невысокими игроками все не очень плохо, но с высокими — это все равно что ездить на летних шинах зимой. Это может привести к несчастному случаю. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пропустил шесть месяцев из-за травмы», — цитирует Нагельсманна Sky Sport Germany.

Он добавил, что газон вязкий и мягкий.

Матч Швейцария — Германия состоится сегодня, 23 июня, в 22.00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию этого матча.