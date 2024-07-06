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Сегодня, 08:16

Нагельсманн остался недоволен работой судей в матче Германии против Испании на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн недоволен работой судей в матче 1/4 финала чемпионата Европы против команды Испании.

«Арбитр свистел в пользу соперника. Сложно оценивать эпизод с попаданием мяча в руку. Если он летит в створ ворот, то это 11-метровый. Выстрел Мусиалы был хорошим, не исключаю, что он попал бы в ворота», — цитирует специалиста Sky Sport Germany.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет против Франции. Матч состоится во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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