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Сегодня, 14:14

Нагельсманн: «Ямалю всего 16 лет, так что у игроков сборной Германии есть большие шансы противостоять ему»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн убежден, что его игроки найдут способ сдержать полузащитника национальной команды Испании Ламина Ямаля в матче 1/4 финала Евро-2024.

«Он большой талант и был действительно стабилен в этом сезоне, но его задача — оставаться таковым на протяжении нескольких лет. Я думаю, что не так много игроков настолько стабильны в этом возрасте, но, конечно, дело и в том, какие футболисты его окружают, ему нужна поддержка других ребят на поле. Он обладает отличными качествами, он очень хорош в игре один на один, но ему всего 16 лет, так что у наших игроков в этом отношении также есть большие шансы противостоять ему», — приводит Goal слова Нагельсманна.

Сборная Германии. Испания — Германия: статистика и результаты матчей перед игрой 1/4 финала Евро-2024

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/lists/only-16-julian-nagelsmann-tells-germany-how-stop-spain-barcelona-wonderkid-lamine-yamal/blt64df20fa2b0e39d0#cs0fe7be8d362d08cd
Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Юлиан Нагельсманн
Чемпионат Европы по футболу
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