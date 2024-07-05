Нагельсманн: «Ямалю всего 16 лет, так что у игроков сборной Германии есть большие шансы противостоять ему»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн убежден, что его игроки найдут способ сдержать полузащитника национальной команды Испании Ламина Ямаля в матче 1/4 финала Евро-2024.

«Он большой талант и был действительно стабилен в этом сезоне, но его задача — оставаться таковым на протяжении нескольких лет. Я думаю, что не так много игроков настолько стабильны в этом возрасте, но, конечно, дело и в том, какие футболисты его окружают, ему нужна поддержка других ребят на поле. Он обладает отличными качествами, он очень хорош в игре один на один, но ему всего 16 лет, так что у наших игроков в этом отношении также есть большие шансы противостоять ему», — приводит Goal слова Нагельсманна.

Матч 1/4 финала Евро-2024 между Германией и Испанией состоится в пятницу, 5 июля, в Штутгарте. Начало — в 19.00 по московскому времени.