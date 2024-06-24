Нагельсманн — о ничьей со Швейцарией: «Германия смогла отыграться и заслужила сравнять счет»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью в матче группового турнира Евро-2024 против Швейцарии (1:1).

«В конце концов, это заслуженный итог. Конечно, в контратаке ты рискуешь и можешь пропустить. Мы смогли отыграться и заслужили сравнять счет. Швейцария – отличный соперник, это была интересная игра. Мы хорошо справились с тактической точки зрения.

Фюллкруг снова забил хороший гол. Он важен для нас. Мы рады, что у нас есть такой игрок, которого мы можем выпустить со скамейки запасных. Важно, чтобы на замену выходили игроки, способные забивать решающие голы. Мы анализируем соперника, чтобы подобрать стартовый состав, а потом уже можно привлекать разных игроков со скамейки», – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.