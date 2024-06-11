Нагельсманн — о Евро-2024: «У сборной Германии здоровые амбиции — мы хотим победить»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал об амбициях команды в преддверии домашнего Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 национальные сборные.

«У нас здоровые амбиции: мы хотим победить. То же самое относится и ко всем остальным турнирам. Делать громкие заявления о том, что мы собираемся выиграть чемпионат Европы, — не самый лучший вариант для нас. Думаю, такая цель стоит перед каждой сборной, иначе зачем было так стараться и выходить на Евро. Конечно, мы тоже мечтаем о золоте. Это может случиться, если мы отдадим все, что у нас есть», — приводит пресс-служба УЕФА слова

Ранее сообщалось, что между игроками сборной Германии произошла стычка на тренировке перед Евро-2024.

Германия сыграет на домашнем чемпионате Европы в группе A. Соперниками команды Нагельсманна станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).