Нагельсманн: «В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн сравнил работу в национальной команде и клубе.

Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. До этого он тренировал немецкие «Хоффенхайм», «Лейпциг» и «Баварию».

«В сборной сложнее влиять на ситуацию, чем в клубе. Чтобы все по-настоящему уловили твои идеи и прониклись ими, нужно много разговаривать с тренерским штабом и вести индивидуальные беседы с игроками в нужные моменты. Надо выбирать правильное время для общения с игроками, чтобы это оказало реальное влияние на команду. За кулисами обсуждается множество соображений, которые публика не замечает, потому что мы не видим друг друга на тренировках каждый день», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

Германия сыграет на домашнем чемпионате Европы в группе A. Соперниками команды Нагельсманна станут Шотландия (14 июня), Венгрия (19 июня) и Швейцария (23 июня).