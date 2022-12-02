Нагучев допускает, что Германия выиграет Евро-2024

Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах сборной Германии, которая не вышла из группы на ЧМ-2022.

— Кто был лидером этой сборной Германии? Вам не кажется, что немцам не хватило вожака?

— Нет, мне так не кажется. Просто я думаю, что эти вожаки еще слишком молоды, чтобы стать полноценными лидерами. Если говорить про более опытных игроков, то Йозуа Киммих вполне подходит на эту роль. После вчерашнего матча он дал довольно жесткое интервью, смысл которого сводился к следующему: «Не знаю, что произошло, но мне кажется, что во всем виноват я. Сейчас мы вернемся домой, и я хочу провалиться сквозь землю». Считаю, это очень достойные слова. Он не стал никого обвинять, искать какие-то отговорки. Это вполне по-немецки. Ребята понимают, что проиграли они сами. Через два года эта сборная будет очень сильной.

— Думаете?

— Да. Я даже полагаю, что это будет чуть ли не самая зрелая команда, которая сыграет на домашнем чемпионате Европы.

— Даже так?

— Возможно, эта сборная будет вообще сильнейшей на континенте наряду с Францией.

Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024-го.