Тикнизян: «Не знаю, с чем связан невызов Байрамяна в сборную Армении, но очень жаль»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об ожиданиях от матчей сборной Армении.

«У нас одна игра с Латвией в квалификации к Евро-2024. Еще будет товарищеская встреча с Северной Македонией. Я уверен, что обыграть нам Латвию по силам. Мы в борьбе за то, чтобы выйти из группы. Дай бог, чтобы это получилось. Байрамяна не вызвали в сборную? Не знаю, с чем это связано, но очень жаль, что так получилось», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

Армения сыграет против сборной Латвии в рамках квалификации Евро-2024 и проведет товарищеский матч против Северной Македонии.

Национальная команда занимает третье место в турнирной таблице группы D Евро-2024, набрав 7 очков в 5 матчах.