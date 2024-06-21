Нападающего «Рубина» Даку дисквалифицируют на несколько матчей

Форварда «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку дисквалифицируют на несколько матчей после скандала на Евро-2024, сообщает AS.

После матча против сборной Хорватии (2:2) во втором туре группового турнира Евро-2024 Даку зарядил оскорбительную кричалку про Сербию и Северную Македонию.

Северомакедонская федерация футбола направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать Даку. Позже албанец извинился за свое поведение

26-летний футболист выступает за «Рубин» с июля 2023 года.