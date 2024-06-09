Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за болей в спине

Сегодня, 06:36
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды из-за болей в спине, сообщает RMC Sport. Команда Дидье Дешама готовится к товарищеской встрече с Канадой 9 июня.
По данным источника, форвард испытывал проблемы со спиной в течение 72 часов, еще до игры с Люксембургом 5 июня.
Отмечается, что дискомфорт не носит серьезный характер. Дополнительное обследование будет проведено в воскресенье утром.
Матч Франция — Канада состоится 9 июня в 22.15 мск.
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