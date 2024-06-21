Арнаутович — о победе Австрии над Польшей: «Мы очень счастливы, потому что многое вложили в эту игру»

Нападающий сборной Австрии Марко Арнаутович прокомментировал победу над Польшей в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024.

Встреча проходила на арене «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев. Арнаутович реализовал пенальти в этой игре, назначенный на 78-й минуте после фола польского вратаря Войцеха Щенсного.

«Для нас это была очень важная победа, мы все очень счастливы, потому что многое вложили в эту игру. В конце концов мы заслужили победу. Наше выступление против Франции было неплохим, но сегодня мы хотели действовать более открыто и выйти за пределы своих возможностей. Мы действительно хорошая команда и доказали это сегодня», — цитирует Арнаутовича пресс-служба УЕФА.

Австрия с 3 очками поднялась на третью позицию в группе D, обойдя Польшу, которая еще не набрала очков на этом турнире.

25 июня команда Ральфа Рангника сыграет против Нидерландов в третьем матче группового турнира. Польша в этот же день встретится с Францией.