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Сегодня, 20:20

Крамарич об упущенной победе над Албанией: «Не думал, что будем праздновать мой день рождения таким разочаровывающим образом»

Алина Савинова
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Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич считает разочаровывающим результат матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Албании.

Встреча проходила 19 июня на арене «Фолькспаркштадион» и завершилась со счетом 2:2. В этот день футболист отмечает день рождения, ему исполнилось 33 года.

«Я не предполагал, что мы будем праздновать мой день рождения таким разочаровывающим образом. Было бы гораздо лучше, если бы мы забрали все три очка и так было до последних секунд. Это футбол: иногда ты забиваешь на последней секунде, а иногда пропускаешь», — приводит пресс-служба УЕФА слова Крамарича.

Также он поделился ожиданиями от матча против сборной Италии.

«Мы играем против Италии, которая является, пожалуй, лучшей командой в группе. Нам нужно повторить ту энергию, которую мы показали сегодня во втором тайме, и взять все три очка для выхода из группы», — добавил футболист.

Сборная Албании набрала 1 очко и сохраняет третье место в группе В. Хорватия с 1 баллом идет на последней позиции.

Андрей Крамарич
Футбол
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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