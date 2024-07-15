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Сегодня, 01:45

Нико Уильямс о победе Испании на Евро: «Мы написали историю! Еще не до конца понимаем, что сделали»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

«Мы еще не до конца понимаем, что сделали. Завтра мы возвращаемся в Испанию — сможем порадоваться вместе с нашими фанатами, которые всегда делились с нами любовью и теплом. Мы написали историю! Все футболисты мечтают о таких моментах. Все это — ради людей, которые в меня верили с самого начала. Я всегда делаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде. Это правда, люди начинают узнавать меня лучше и больше уважать меня. Я ценю это. Я каждый день тружусь ради того, чтобы быть лучшим на своей позиции», — приводит официальный сайт УЕФА слова Уильямса.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в четвертый раз подряд, что является рекордным показателем в истории турнира.

Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Нико Уильямс
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