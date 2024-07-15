Уильямс о победе Испании на Евро-2024: «Теперь мы идем за чемпионатом мира»

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

Форвард забил один гол в финальной встрече.

«Я испытываю эйфорию, очень счастлив. Все наши фанаты, наши родственники заслужили это. Мы — чемпионы Европы, и теперь идем за чемпионатом мира. Мы очень много страдали. У Англии есть футболисты, которые способны делать разницу, но мы смогли их сдержать. Никто не может победить нас. У нас великая команда», — приводит официальный сайт УЕФА слова Уильямса.

Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории.