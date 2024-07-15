Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:13

Уильямс о победе Испании на Евро-2024: «Теперь мы идем за чемпионатом мира»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Нико Уильямс.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал победу над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

Форвард забил один гол в финальной встрече.

«Я испытываю эйфорию, очень счастлив. Все наши фанаты, наши родственники заслужили это. Мы — чемпионы Европы, и теперь идем за чемпионатом мира. Мы очень много страдали. У Англии есть футболисты, которые способны делать разницу, но мы смогли их сдержать. Никто не может победить нас. У нас великая команда», — приводит официальный сайт УЕФА слова Уильямса.

Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Нико Уильямс
0
Читайте также
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Politico сообщила о разочаровании Зеленского встречей с Байденом на саммите НАТО
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Фотограф заснял летящую в миллиметрах от головы Трампа пулю
Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Ямаль — о победе Испании на Евро-2024: «Это мечта. Лучший подарок, который я мог получить»