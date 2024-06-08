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Сегодня, 10:20

Нападающий сборной Польши Милик пропустит чемпионат Европы

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик пропустит чемпионат Европы в Германии, сообщает Football Italia. Информацию подтвердил главный тренер Михал Пробьер.

30-летний форвард был заменен на 5-й минуте товарищеского матча с Украиной (3:1), вместо него вышел Каспер Урбаньски. Встреча прошла вчера, 7 июня.

После замены Милик, хромая, ушел в подтрибунное помещение. Подродности травмы игрока станут известны позже.

Сборная Польши сыграет в группе D против Нидерландов, Австрии и Франции.

Аркадиуш Милик
Сборная Польши по футболу
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