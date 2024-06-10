Нападающий сборной Польши получил травму во время празднования гола и может пропустить Евро-2024

Нападающий сборной Польши Кароль Свидерски получил травму в товарищеском матче против Турции.

На 12-й минуте 27-летний форвард открыл счет матча. Празднуя гол, футболист оступился и подвернул ногу. После этого его заменили. Из-за травмы Свидерски может пропустить Евро-2024.

Кроме того, повреждение получил и другой нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Его заменили на 33-й минуте.

На турнире сборная Польши сыграет в группе D. Ее соперниками станут Нидерланды (16 июня), Австрия (21 июня) и Франция (25 июня).