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Сегодня, 23:14

Нападающий сборной Польши получил травму во время празднования гола и может пропустить Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Травма Кароля Свидерски.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Польши Кароль Свидерски получил травму в товарищеском матче против Турции.

На 12-й минуте 27-летний форвард открыл счет матча. Празднуя гол, футболист оступился и подвернул ногу. После этого его заменили. Из-за травмы Свидерски может пропустить Евро-2024.

Кроме того, повреждение получил и другой нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Его заменили на 33-й минуте.

На турнире сборная Польши сыграет в группе D. Ее соперниками станут Нидерланды (16 июня), Австрия (21 июня) и Франция (25 июня).

Товарищеские матчи.
10 июн, 21:45. PGE Narodowy (Варшава)
Польша
2:1
Турция

Футбол
Евро-2024
Сборная Польши по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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