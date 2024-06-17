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Сегодня, 03:36

Влахович: «Сербия играла слишком уважительно по отношению к Англии в первом тайме»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Душан Влахович.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 1-го тура группы C на Евро-2024.

«Против нас был один из фаворитов турнира. Было очень сложно в первом тайме, мы играли слишком уважительно по отношению к сопернику. Англия заслужила победу, это сильная команда, результаты которой говорят за себя. Тем не менее, во втором тайме мы показали, что можем играть на равных с таким соперником. После перерыва мы немного расслабились, могли забивать, но результат справедливый. Теперь надо сосредоточиться на двух оставшихся матчах в группе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Влаховича.

Во втором туре групповой стадии чемпионата Европы-2024 сборная Сербии сыграет против Словении 20 июня. В третьем туре сербы встретятся с Данией 25 июня.

Душан Влахович
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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