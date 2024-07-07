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Сегодня, 02:10

Натан Аке считает, что выход Вегхорст во втором тайме помог Нидерландам обыграть Турцию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Натан Аке оценил игру команды в матча? финала Евро-2024 против Турции (2:1).

«Мы должны были показать свой характер, уступая со счетом 1:0. В первые 10-15 минут мы играли очень хорошо. Потом они начали что-то менять – и стало немного сложнее находить пространства. Но во втором тайме вышел Вегхорст и мы стали больше подавать в штрафную и играть на вторых мячах. И благодаря этому создали больше моментов.

У нас много игроков на скамейке запасных, которые могут многое изменить. Они могут не только помочь довести игру до конца, но и создать шансы впереди. У нас очень сильный состав», – приводит слова Аке УЕФА.

Команда Рональда Кумана в полуфинале Евро-2024 сыграет против Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
Натан Аке
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