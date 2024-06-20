Навас считает, что Испания попала в очень сложную группу на Евро-2024

Бывший защитник «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас поделился мнением о группе сборной Испании на чемпионате Европы-2024.

«У сборной Испании очень сложная группа. В первом туре против Хорватии Испания продемонстрировала, что она может играть на контратаках и наносить урон сопернику, не контролируя мяч. Италия — сборная без сильных индивидуальностей, но итальянцы умеют соревноваться и побеждать, даже если у них нет больших звезд. Албания — это сборная с игроками, обладающими очень хорошей индивидуальной техникой. Они хорошо играют в футбол. Возможно, им не хватает опыта и какого-то определяющего игрока, но это команда, которая хорошо играет благодаря контролю мяча», — цитирует Наваса Metaratings.ru.

Сборная Испании в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 разгромила Хорватию со счетом 3:0. В четверг, 20 июня, испанцы сыграют против Италии, а 24-го числа встретятся с Албанией.