Пейчинович: «Думаю, что сборная Сербии выиграет матч с Данией»

Экс-защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал игру сборной Сербии в матче Евро-2024 против Словении (1:1).

«Сербия не играла хорошо. Счет 1:1 — неплохой результат, учитывая качество игры сегодня. Всем было тяжело против Словении, ведь это была решающая игра. Но будет матч с Данией, и я думаю, что эту встречу мы выиграем. Но сегодня у всех игроков было напряжение, им могло не хватать энергии, они боялись. С другой стороны, во втором тайме сербы расслабились и сыграли лучше.

Обоснована ли критика тренера? Я считаю, что нужно закончить этот чемпионат Европы, а потом все обсуждать. Рано говорить о будущем Стойковича, и все болельщики должны молчать на эту тему до окончания выступления Сербии на Евро-2024. Сейчас любые слова могут навредить атмосфере в команде, поэтому лучше оставить позитив в комментариях и верить, что мы пройдем дальше», — цитирует Metaratings.ru Пейчиновича.

После двух туров сербы идут на последнем месте в турнирной таблице группы С с одним очком.