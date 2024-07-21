Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом чемпионата Европы-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

По сведениям источника, целью террористов была фан-зона болельщиков сборной Англии на берлинской площади Брайтшайдплац. За несколько часов до начала финального матча спецназ провел рейды по известным адресам ячеек ИГИЛ* в Потсдаме, в ходе которых были задержаны трое подозреваемых.

В финале Евро-2024 сборная Испании обыграла Англию со счетом 2:1 и стала чемпионом Европы.

*Запрещенная в России международная террористическая организация