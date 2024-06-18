Немецкий журналист: «С 2021 года Германия ни разу не побеждала Венгрию»

Немецкий журналист Томас Шпигель поделился ожиданиями от матча между сборными Германии и Венгрии во втором туре группового этапа Евро-2024.

«Когда Германия принимает турнир, ожидания всегда очень высоки: как правило, выход в финал, по крайней мере, в полуфинал. Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн в марте сменил состав. И следующие победы над Францией и Нидерландами укрепили уверенность болельщиков в том, что сборная проведет как минимум достойный турнир.

В контрольных матчах Германия изо всех сил пыталась реализовать один из своих многочисленных моментов, которые они создали. Так что счет 5:1 с Шотландией успокоил нервы. Думаю, вместе с Испанией Германия показала самую сильную игру на данный момент.

С 2021 года Германия ни разу не побеждала Венгрию, поэтому для них предстоящий соперник — немного пугающая команда. Ожидаю напряженную игру. Думаю, Германия победит, но ничья для меня не будет сюрпризом", — сказал Шпигель ODDS.ru.

Матч между Германией и Венгрией состоится 19 июня и начнется в 19.00 мск.