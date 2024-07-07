Ненахов назвал Испанию главным фаворитом чемпионата Европы-2024

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, за кого болеет на чемпионате Европы-2024.

«Мне пока импонирует Испания, поэтому буду болеть за эту команду до конца Евро. Испанцы главные фавориты турнира? Да. Они хорошо контролируют мяч и игру в принципе. В составе сборной Испании выступает много сильных футболистов. У этой сборной очень большой потенциал, чтобы выиграть чемпионат Европы. Правда, немного не хватает реализации. Но, думаю, что испанцы прибавят в этом компоненте», — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

В полуфинале Евро-2024 Испания сыграет с Францией, а Англия встретится с Нидерландами.