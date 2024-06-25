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Сегодня, 01:57

Непомнящий не понимает, почему команды на Евро-2024 забивают много голов в свои ворота

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о большом числе автоголов на чемпионате Европы-2024.

«Для меня на этом Евро происходит много взаимоисключающих моментов. Например, как много забито голов из-за пределов штрафной. Это говорит о том, что команды научились вскрывать оборону при помощи позиционной атаки. Вот, используют дальние удары.
С другой стороны вдруг выясняется, что очень много забивается автоголов. При такой ситуации, команда вынуждает защитников ошибиться. Тенденций для меня нет, у меня нет этому объяснения. Я привел два взаимоисключающих друг друга примера, я не понимаю, почему так много голов забивается в свои ворота», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Непомнящего.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Евро-2024
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